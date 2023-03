Alberto di Monaco cambia lo Statuto: cosa succede alla moglie Charlene in caso di morte

Charlene di Monaco ha disertato l'ultimo ballo della Rosa. All'evento storico del Principato che vede protagonisti tutti i membri della famiglia, la moglie di Alberto ha fatto sentire la sua assenza, dettaglio che, paradossalmente, l'ha resa di fatto protagonista della serata. Cosa succede ancora alla coppia? Ancora problemi di salute per la consorte del principe? La domanda se l'è posta chi ha ancora ben in mente il lungo travaglio della 45enne ex nuotatrice e modella, segnata da un periodo di malattia che per mesi l'ha tenuta lontana da Monaco e dai figli. Molto si è parlato di ipotesi divorzio e anche della rivalità tra lei e la cognata Carolina che avrebbe causato una rottura famigliare tenuta segreta ai media, ma stavolta l'assenza di Charlene dal gala firmato dallo stilista Christian Laboutin non sarebbe legato ad alcuno screzio, anzi.

Come racconta il settimanale Oggi, il giorno prima del ballo Charlene era accanto ad Alberto al Premio Monaco Woman Forum all'Hotel Hermitage, bella, rilassata e così in forma da suscitare anche la voce di un lieta attesa ancora da ufficializzare. E a ribadire ulteriormente che tra lei e il marito il rapporto è stabile e sereno ci sarebbe anche la modifica apportata dallo stesso principe allo Statuto della casa regnante: in caso di morte del sovrano, impedimento o minore età dell'erede al trono, la reggenza non sarà più esercitata unicamente dalla consorte, come previsto da Ranieri pensando alla compianta moglie Grace. Servirà, allora, un consiglio di reggenza e a Charlene resterebbe solo il compito di guidarlo. In questo modo Alberto avrebbe ottenuto due obiettivi: tranquillizzare la Francia che teme per una instabilità del Principato e anche tutelare la stessa moglie dopo il complicato periodo vissuto.