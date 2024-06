"Alberto Sordi si appartava in auto e lo faceva lì", la rivelazione del cugino Igor Righetti

Da oggi, al cinema, è disponibile "Alberto Sordi secret", il primo docufilm sulla vita privata di Alberto Sordi, tratto dall'omonimo libro scritto dal giornalista e conduttore Rai Igor Righetti, cugino alla lontana dell'attore, e anche regista del docufilm. Proprio lui ha fatto alcune rivelazioni su Sordi, riguardanti anche la sua sfera più intima.

"Alberto Sordi era un uomo come tutti noi. Io, nel film, non lo santifico. Era un uomo che ha sposato il suo lavoro. Un uomo molto riservato, che non si concedeva facilmente. Non faceva entrare nessuno a casa sua, per esempio", ha detto al Quotidiano Nazionale. E ancora Righetti: "Sì, ma tutte le stanze erano chiuse a chiave: per andare in bagno, dovevi chiedere la chiave. E il piano di sopra, dove dormiva lui, era interdetto. Io, bambino, naturalmente infransi il divieto, e andai a curiosare".

Il retroscena intimo

Quindi ha parlato di Sordi e l'amore. Di Sordi e le donne: "Il rapporto di Sordi con l’amore era delicato: Alberto considerava il sesso un peccato, in sostanza. Non poteva portare donne a casa sua, perché c’erano le sue sorelle. E lui, devoto di Maria, aveva sempre molte esitazioni nell’affrontare relazioni. Si innamorò di Silvana Mangano, senza osare di dare un seguito a questa passione, perché era amico di Dino De Laurentiis, il marito della Mangano. E si innamorò di Soraya, l’imperatrice triste". Infine, riporta, Dagospia, Righetti avrebbe detto al Corriere: "Vi siete mai chiesti perché Sordi non sia mai stato paparazzato? Perché spesso si appartava con le donne in auto e lo faceva lì, come un ragazzo squattrinato".