Alda D'Eusanio: "Laura Pausini mi ha querelata, mi aveva chiesto un milione di euro"

Alda D'Eusanio si è raccontata in lunga intervista a Repubblica che non ha tralasciato nessun aspetto della sua vita professionale e privata. La simpatia per Giorgia Meloni ("Sì, devo dire che mi piace anche se ha idee opposte alle mie"), l'amicizia con Craxi ("Penso che Bettino sia stato ucciso. Lui è morto di crepacuore. Sì è vero, aveva tanti acciacchi come il diabete, ma è morto di crepacuore e dispiacere. Il nostro paese è stato profondamente ingiusto con Bettino"), Papa Francesco che non le piace perché "troppo a favore di telecamere e macchine fotografiche. Molto showman" sono stati alcuni degli argomenti affrontati dalla giornalista con un lungo passato in Rai, ideatrice di un programma come Italia in diretta, oggi La vita in diretta.

Oggi D'Eusanio è lontana dalla tv. L'ultima esperienza conclusasi con una squalifica immediata è stata al Grande Fratello Vip, quando affermò che il marito di Laura Pausini "pare la crocchi di botte". Un episodio che fece molto discutere e arrabbiare i diretti interessati, su cui oggi la giornalista esprime ancora il suo rammarico: "Quella era una diceria non vera, una di quelle chiacchiere che escono nel nostro ambiente tanto è vero che io ho detto “pare”, “dicono che”. Lei mi ha querelata, all’inizio mi aveva chiesto un milione di euro. Però mi sono tanto scusata e non lo ridirei". La certezza oggi è che mai più sarà protagonista di un reality: "Sì basta. Va bene che sono cretina, ma preferisco essere cretina una volta al giorno e non tutto il giorno", ha confidato.

"In Rai una fatwa contro di me"

Alda D'Eusanio è stata protagonista di alcuni episodi che hanno fatto discutere. Per esempio quando ha indossato la maglietta "Dalla: non è un cantante ma un consiglio" ("I genitori cattolici mi denunciarono per istigazione alla prostituzione", ha ricordato) o quando Marco Pannella le ha consegnato dell'hashish in diretta. "Quella volta venne da me, per ordine della commissione vigilanza Rai, per parlare di referendum" ha detto del politico scomparso nel 2016: "Pensavo fosse un pezzettino di carta col numero di telefono per chiedere soldi per i Radicali. Quando invece capisco che era hashish o marijuana, non mi ricordo, mi giro verso le telecamere e dico “Questo è il veleno che uccide i nostri figli”. Niente da fare. L'Ordine dei giornalisti mi ha messo sotto processo per cinque anni (...) E alla fine sono uscita innocente. Poi più avanti è arrivata la fatwa per cui non ho più potuto mettere piede in Rai per molto tempo".

Il riferimento è all'episodio in cui, ospite de La vita in diretta, si rivolse a un disabile grave e alla sua famiglia in collegamento e disse che secondo lei "quella non è vita". "Successe un finimondo", ha raccontato: "Il quotidiano Avvenire cominciò un attacco contro di me che durò quasi un mese e la presidente della Rai di allora, Anna Maria Tarantola, fece una fatwa contro di me".