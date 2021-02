"Maria De Filippi vive dentro la tv, non sa davvero com'è avere un figlio", il pesante retroscena di Alda D'Eusanio

Alda D'Eusanio ci casca ancora. Dopo le accuse di razzismo che le sono piovute addosso, adesso, in occasione di una conversazione con Dayane Mello, la giornalista e conduttrice si è lasciata andare ad una dichiarazione su Maria De Filippi che sta facendo molto discutere. Alda, nuova concorrente del Grande Fratello Vip, ha fatto riferimento alla vita privata della produttrice e conduttrice, regina di Mediaset, facendo sì che la regia staccasse immediatamente l'inquadratura.

Le pesanti dichiarazioni di Alda D'Eusanio su Maria De Filippi

“Lei è una che vive dentro la televisione dalla mattina alla sera. Non sa cosa è veramente avere un figlio”, ha dichiarato Alda. Tanto è bastato perché gli autori decidessero di abbassare i microfoni, cambiare l'inquadratura e, insomma, tutelare De Filippi, mamma di Gabriele Costanzo. Classe 1991, il ragazzo è stato adottato nel Natale del 2004 da Maria insieme al marito, il giornalista Maurizio Costanzo, e ad oggi si occupa proprio di lavorare dietro le quinte alle trasmissioni della madre, proprietaria della società Fascino Pgt.

Maria De Filippi e il rapporto col figlio Gabriele

Proprio di recente, in occasione di un'intervista rilasciata a Verissimo, De Filippi si è raccontata in vesti materne. "(Quando Gabriele è arrivato, ndr) Eravamo pieni di Lego, robot e draghi in casa - ha dichiarato - Poi sono arrivati due draghi barbuti che conservavo in camera sua. Quell'anno ricordo di aver giocato a Fifa. Avevo paura di non piacergli: l'adozione è una scelta precisa e c'è un periodo, come è giusto che sia, in cui avviene un incontro seguito dalle persone preposte e tu non sai che cosa dirà lui di te, perché viene ascoltato senza te presente. Dunque tutto quello che deciderà di dire è come un esame. Quella paura c'è stata".

Alda D'Eusanio travolta dalle polemiche

D'Eusanio finisce così di nuovo al centro delle polemiche. Già ieri, in occasione dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, è stata salvata dalla squalifica dopo aver usato la parola 'negr*' in occasione della diretta in onda su Mediaset Extra. Parole che hanno fatto presto il giro della rete e che hanno fatto infuriare Enock Balotelli, fratello del più famoso calciatore Mario e anch'esso ex concorrente del reality show di Canale 5.