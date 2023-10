Alda D'Eusanio chiede scusa a Laura Pausini: "So che tuo marito è delizioso e ti ama. Perdonami"

Alda D'Eusanio torna a parlare di quanto accaduto due anni fa al Grande Fratello Vip e per la prima volta chiede scusa in tv a Laura Pausini. La conduttrice, nel cast del reality di Canale 5 nel 2021, venne squalificata per alcune dichiarazioni ingiuriose fatte nei confronti di Paolo Carta, marito della cantante e padre di sua figlia Paola. Disse che la picchiava, dando adito a presunte voci che - secondo lei - giravano nell'ambiente. La reazione della cantante di Solarolo fu furente e seguì un'azione legale.

Ospite a BellaMa, Alda D'Eusanio ha ammesso con Pierluigi Diaco di aver sbagliato, anche se continua a non essere d'accordo con il trattamento ricevuto al Grande Fratello: "Ho detto che il compagno la picchiava, perché questo si dice. Queste chiacchiere girano nel nostro ambiente. Sì è un'infamia, ma non da cacciare così una persona, perché al GF Vip altro che infamie fanno. Era l'una di notte, sono stata cacciata in pigiama. Il prezzo pagato è stato più alto dell'azione. Certo che mi rendo conto di quello che ho detto - ha spiegato la conduttrice - Non l'ho uccisa però. Semmai sono stata ammazzata io professionalmente. Non ho detto quelle cose con cattiveria".

Dopo aver raccontato la sua versione dei fatti, chiarendo alcuni punti, Alda D'Eusanio ha chiesto scusa direttamente a Laura Pausini: "Ho chiesto mille volte scusa. Se sono state accettate le scuse io non lo so. Volevo chiedere scusa pubblicamente in televisione e non mi hanno dato questa possibilità. Lo faccio ora. Laura, io ti chiedo perdono e non scusa. Perdonami per aver riportato una chiacchiera infame e stupida. Ho saputo che tuo marito è una persona deliziosa con te e che ti ama molto. Vi siete sposati da poco e avete una figlia bellissima. Devo dire che sono molto contenta che il tuo matrimonio sia bello come il mio. Ti auguro di essere immensamente felice. Ti chiedo ancora perdono".