Uomini e Donne, Aldo e Alessia: svelato il nome terzo figlio in arrivo

Nel video in alto, una parte dell'intervista ad Aldo e Alessia (e ai loro figli)

Ospiti a Verissimo nella puntata in onda oggi, Aldo Palmieri e Alessia Cammarota svelano il nome scelto per il terzo figlio in arrivo. Si tratta, per la terza volta, di un maschietto. A rivelarlo sono i futuri fratellini Niccolò e Leonardo, che nello studio di Canale 5 dicono in coro: "Mattia". L'annuncio di questa nuova gravidanza era arrivata un mese fa, via Instagram. La cicogna arriverà invece quest'estate, dopo nove anni dall'inizio dell'amore sbocciato nella trasmissione Uomini e Donne.

La nuova gravidanza è un raggio di sole dopo la tempesta dell'aborto spontaneo vissuta due anni fa, arrivato all'epoca al quinto mese di gravidanza: "Erano stati cinque mesi splendidi, pieni di amore. L'ho perso a gravidanza già inoltrata. È stata dura perché è stato un vero e proprio parto per me. Oggi ho affrontato il mio dolore, l'ho analizzato punto per punto e riesco a vivere questa gravidanza senza paure". Fa eco Aldo:"È come se ci avessero ridato qualcosa che ci è stato tolto".