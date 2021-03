Aldo Montano di nuovo papà, è nato Mario: la tenera foto dall’ospedale

Aldo Montano è papà per la seconda volta. La bella notizia è stata condivisa sui social dallo schermidore con una tenera foto che lo mostra in ospedale accanto alla moglie Olga Plakhina e al piccolo Mario, nato 4 anni dopo la nascita della primogenita Olympia.

“Ti sei fatto attendere ma finalmente ieri sera sei arrivato! Sei già molto coraggioso perché hai deciso di venire al mondo in un momento storico così difficile per tutti noi, ma d’altronde le cose facili non ci sono mai piaciute”, si legge a corredo dello scatto: “Benvenuto Mario , insieme alla tua sorellina e alla nostra mamma speciale Olga sei la nostra medaglia più bella! E perché no la nostra ciliegina sulla torta”.

La storia d’amore di Aldo Montano e Olga Plakhina

Aldo Montano e Olga Plakhina, ostacolista classe 1996, si sono sposati nel 2016 e l’anno successivo sono diventati genitori della piccola Olympia."Non sono mai stato un campione del mondo in amore, ma spero, a 38 anni, di aver raggiunto la serenità", aveva dichiarato l’atleta poco dopo il matrimonio. Lo scorso dicembre Aldo Montano ha raccontato di essere risultato positivo al coronavirus insieme alla moglie Olga Plachina in dolce attesa e alla primogenita Olimpia. “Siamo acciaccati forte, tutti e tre a casa con Covid da ieri. Per ora abbiamo tosse, febbre e dolori ovunque. Stiamo sotto controllo, sperando che finisca così”, aveva spiegato.

Sulla sua prima esperienza di papà, Montano non aveva nascosto tutto il suo orgoglio: "Credo sarà la cosa più naturale del mondo", aveva confidato alla vigilia dell’arrivo della prima figlia, oggi sorella maggiore di Mario che è già al centro delle loro vite. Da Filippo Magnini a Tania Cagnotto, da Francesco Arca a Massimiliano Rosolino, tantissimi sono gli amici che stanno augurando il meglio alla splendida famiglia, destinataria di grandi dimostrazioni d’affetto anche da parte dei fan della coppia.