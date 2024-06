Aldo Montano in ospedale: il messaggio dopo il delicato intervento

Aldo Montano è in ospedale, dove si è appena sottoposto a un delicato intervento all'anca. Lo sportivo lo ha fatto sapere su Instagram con due post. Nel primo è insieme alla famiglia - la moglie Olga Plachina e i loro due figli Olympia, di 6 anni, e Mario Jr di 3 - nel secondo invece è da solo, sul letto.

Montano, ricoverato all'ospedale di Sassuolo - dove resterà ancora diversi giorni - si è messo una protesi all'anca dopo un infortunio, come spiega ai follower: "Non mi ha mai spaventato affrontare gli infortuni, l'ho sempre fatto conn serenità, fiducia e serietà. Passerà anche questa. Grazie a tutti i vostri messaggi che mi aiutano a trovare la forza di rimettermi in piedi, al dott. Andrea Cheli e tutto lo staff dell'ortopedia dell'ospedale di Sassuolo gestita dal prof. Giuseppe Porcelllini, amico e grande professionista. Daje gente".

Nelle foto Aldo Montano è circondato dall'amore della moglie, dei figli, ma anche dei suoi genitori, sempre accanto a lui. Poco dopo è proprio loro che ringrazia: "Grazie famiglia, sempre vicino quando c'è bisogno. L'operazione è andata bene - fa sapere - grazie a tutti voi per i tanti messaggi. Dopo 5 anni non facili, da oggi ho una protesi all'anca a zero chilometri". Infine un consiglio: "Lo sport fa bene ma non esagerate". E se lo dice un campione come lui...