Aldo Montano diventa papà per la seconda volta: il tenero annuncio

Aldo Montano papà per la seconda volta. "Mia moglie Olga Plachina e io aspettiamo il secondo figlio", annuncia lo schermidore in esclusiva sul prossimo numero di Chi, in edicola da mercoledì 14 ottobre. "Nascerà a marzo e siamo molto felici. La nostra prima figlia Olimpia ci aveva già cambiato la vita... ora sarà stravolta!". E' ancora mistero sul sesso del bebè e sui nomi al vaglio per l'arrivo della cicogna: quello della prima bambina è stato dedicato proprio ai successi professionali del papà.

Aldo Montano papà e marito

Un secondo figlio a tre anni di distanza dal primo, per Aldo. Del resto, da quando ha conosciuto la velocista 22enne, il campione ha fatto di tutto per non farsela scappare: le nozze, celebrate nell'ottobre del 2016, e la dolce attesa sono arrivate in meno di un anno. "Non sono mai stato un campione del mondo in amore, ma spero, a 38 anni, di aver raggiunto la serenità", ha dichiarato poco dopo il matrimonio.

Sulla sua prima esperienza di papà, Montano ha raccontato tutto il suo orgoglio: "Credo sarà la cosa più naturale del mondo", ha confidato. E ora è tempo di fare il bis.

Aldo Montano oggi

E sul suo futuro nella scherma dice: "Avrei voluto concludere la mia carriera la scorsa estate, visto che ho 42 anni, ma ho deciso di gareggiare alle Olimpiadi 2021: l'anno prossimo il Covid non mi fermerà".