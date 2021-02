Uomini e Donne, San Valentino speciale per Aldo e Alessia: saranno genitori per la terza volta

"La mia mamma ha un bambino nella pancia", nella giornata degli innamorati non poteva esserci annuncio più bello, quello di una nuova vita che cresce nel ventre di una già mamma bis: Alessia Cammarota. Nuova cicogna in arrivo per i coniugi Palmieri, coppia nata nel salottino di Uomini e donne che ha superato brillantemente i periodi più bui dovuti ad una "distrazione" di troppo da parte del tronista siciliano.

Il video annuncio su Instagram ha catturato migliaia di like e commenti nel giro di pochissimo. I due futuri genitori si sono trovati a svelare questo "segreto" anzitempo, Alessia è infatti in sole 8 settimane e, come ha raccontato Aldo Palmieri sui social: "Sapete quanto i primi mesi siano delicati", sta di fatto che qualche indiscrezione era emersa e per fermare questo "chiacchiericcio", la coppia ha voluto intervenire e metterci la faccia.

Vistosamente emozionati hanno voluto condividere con i followers la gioia di un piccolino/a che presto arriverà a fare compagnia a Niccolò e Leonardo.