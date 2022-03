Alec Baldwin, la gioia dopo il tragico incidente: sarà padre per la settima volta

Alec Baldwin e la moglie Hilaria Thomas Baldwin diventeranno genitori per la settima volta. La coppia ha annunciato la lieta notizia su Instagram con un bellissimo video nel quale è immortalato il momento dell'annuncio ai altri sei figli. Questo nuovo capitolo della loro vita è arrivato dopo il tragico incidente sul set del film di Rust, di cui Baldwin era produttore e attore. La pistola con la quale ha sparato durante una scena del film doveva essere caricata a salve, ma così non era e per colpa di questo "errore" è morta la direttrice alla fotografia, Halyna Hutchins, ed è rimasto gravemente ferito il regista.

Sono stati mesi molto difficili, con alti e bassi, ma adesso la coppia ha iniziato un nuovo capitolo della loro vita insieme. La moglie gli è stata sempre vicina e infatti su Instagram ha scritto: "Dopo molti alti e bassi negli ultimi anni, abbiamo un eccitante e una grande sorpresa: un altro Baldwinito sta arrivando questo autunno. Eravamo abbastanza sicuri che la nostra famiglia fosse completa, e siamo più che soddisfatti di questa sorpresa". "Il nostro nuovo bambino è un punto molto luminoso nelle nostre vite. Una benedizione e un dono durante questi tempi incerti", ha aggiunto Hilaria.