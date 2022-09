Alec Baldwin è papà per la settima volta, è nata la piccola Ilaria Catalina

Si allarga la famiglia di Alec Baldwin e sua moglie Hilaria che, con la nascita della loro nuova bimba, arrivano ad avere ben sette figli. L'ultima arrivata di casa Baldwin, infatti, è nata il 22 settembre ma è stata mostrata pubblicamente solo oggi con un video su Instagram dove i due neogenitori che hanno svelato di essere diventati genitori di una settima figlia, Ilaria Catalina Ilena. La piccola, infatti, è stata presentata a tutti con un breve video su Instagram dove, la coppia, ha dato la lieta notizia e che mostra le prime immagini della bimba.

"Lei è qui! Siamo emozionatissimi nel presentarvi il nostro piccolo sogno diventato realtà" sono le parole di Alec e Hilaria che sono al settimo cielo per la nascita della piccolina di casa. Insieme alla dolcissima dedica dei neo genitori, già mamma e papà di altri dei figli, ci sono state anche le immagini inedite della piccola Ilaria appena uscita dal pancione.

"Sia io che lei siamo felici e in salute - ha aggiunto Hilaria - I suoi fratelli Baldwinito trascorrono la giornata conoscendola e accogliendola nella nostra casa. Siamo felicissimi di celebrare con voi questa meravigliosa notizia".

La settima gravidanza dopo alti e bassi e un terribile incidente

Quella dei Baldwin è una famiglia enorme, sei figli, di cui la settima arrivata lo scorso 22 settembre dopo una gravidanza difficile che ha segnato una svolta nella vita di coppia tra Alec e sua moglie Hilaria. I due, infatti, prima di mettere al mondo un'altra bambina stavano vivendo un momento di difficoltà, accentuato anche dal fatto che l'attore è stato coinvolto in un brutto incidente sul set dove ha ucciso, involontariamente, una persona della troupe per un colpo accidentale di pistola. I due, insieme, hanno attraversato questo momento e lo hanno superato con forza. Questa gravidanza, inoltre, ha messo a dura prova il fisico di Hilaria, già provata dopo sei parti che aveva ammesso recentemente di sentire che il suo corpo non ce la faceva più a sopportare il "peso" di un'altra gravidanza. Sarà l'ultima?