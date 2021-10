Alec Baldwin, parla sua moglie Hilaria: "Il mio cuore è con Halyna"

Se Alec Baldwin si è trincerato nel silenzio perché devastato da quanto accaduto sul set di Rust, dove l'attore ha accidentalmente ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferito il regista Joel Souza con una pistola di scena inspiegabilmente carica, è oggi sua moglie Hilaria a parlare, istruttrice di yoga e cofondatrice della catena Yoga Vida a Manhattan con cui il divo di Hollywood fa coppia da 10 anni.

Le prime parole di Hilaria

Via Instagram, Hilaria ha per la prima volta preso parola dopo quanto accaduto la scorsa settimana sul set del film westner: "Il mio cuore è con Halyna", ha scritto Baldwin riferendosi alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins. "Con suo marito. Suo figlio. La sua famiglia e i loro cari. E con il mio Alec. In questi casi si dice che 'non ci sono parole', perché è impossibile esprimere lo shock e il dolore di un incidente così tragico. Un cuore spezzato. Perdita. Supporto."

Lo scorso 21 ottobre sul set di Rust, in New Mexico, Alec Baldwin ha sparato mentre provava ad estrarre la sua arma e a puntarla verso la telecamera. L'attore ha colpito a morte Halyna Hutchins e il regista del film Joel Souza, che era in piedi dietro di lei. Alec, Hutchins e Souza non erano a conoscenza della presenza di un vero proiettile all'interno della pistola di scena. È in corso un'indagine, con la Colt vintage probabilmente utilizzata dalla troupe per gioco, con veri proiettili, prima del via alle riprese.

Sposi nel 2012, Alec e Hilaria hanno avuto sei figli.