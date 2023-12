Alena Seredova sulle interviste di Belen e Ilary: "La mia scelta fu quella giusta"

Le dichiarazioni con cui Belen Rodriguez e Ilary Blasi hanno sbugiardato i rispettivi ex mariti Stefano De Martino e Francesco Totti in merito a tradimenti e colpi bassi restano argomento di commento sui social e non solo. Interpellata dai follower sulla questione, anche Alena Seredova ha detto la sua sulla decisione delle colleghe di raccontare pubblicamente i retroscena sui loro matrimoni che, come il suo, sono finiti proprio per un tradimento. Era il 2014, infatti, quando l'allora marito Gigi Buffon iniziò una relazione con la giornalista Ilaria D'Amico, fatto che portò alla loro separazione e quindi al divorzio.

"Cosa ne penso? Io non penso niente, perché mi piace farmi i cavoli miei" ha detto in un primo momento Seredova. Poi: "Devo dire, a parte la sensazione che ho avuto io sentendo e vedendo, sono ancora più convinta che la mia scelta era quella giusta" ha aggiunto ancora e, rispondendo ai complimenti di chi le scriveva di avere apprezzato la sua riservatezza: "Grazie", ha proseguito, "Non penso che ci siano cose giuste o cose sbagliate, ma io sono convinta che per me, per noi, per la mia famiglia, per la nostra famiglia sia andata bene così".

I rapporti tra Alena Seredova, Gigi Buffon e Ilaria D'Amico

Oggi Alena Seredova è felicemente sposata con Alessandro Nasi, padre della sua ultima figlia Vivienne Charlotte, nata nel 2020. "Alessandro mi ha resa una donna migliore. Ci siamo bilanciati, ci siamo riempiti i vuoti che avevamo a vicenda" ha detto di recente la modella parlando del marito. Con l'ex marito Gigi Buffon, da cui ha avuto i figli Louis Thomas e David Lee, e con la sua compagna Ilaria D'Amico oggi i rapporti sono sereni.

"Quello che mi ha aiutata a mandare avanti le cose è stato pensare alle conseguenze. Le parole dette sull'onda dell'emotività possono anche provocare danni" ha commentato ancora: "Io, per i miei figli, non volevo nulla di tutto ciò. Con il tempo ho capito che la fine di un legame può dar vita a qualcosa di nuovo. Ai miei ragazzi dico che sono fortunati, perché siamo in tanti attorno a loro. Ci sono mamma e papà, c'è Alessandro, c'è Ilaria e anche loro due possono essere un supporto in più". Nessuna gelosia, nessun paletto, insieme si dà priorità ai figli. La crisi è stata una grande lezione di vita per Alena Seredova: "È giusto cercare risvolti positivi anche nelle cose negative. Due genitori infelici non ne valgono mezzo, due famiglie felici rispettano prima di tutto le esigenze e le sensibilità dei ragazzi, e quindi possono essere una risorsa".