Alena Seredova a cuore aperto: "La famiglia allargata? È contro la mia natura"

Attraverso i social Alena Seredova si è raccontata ai fan curiosi di conoscere qualche curiosità sulla sua estate in procinto di essere trascorsa a Forte dei Marmi insieme al compagno Alessandro Nasi, padre della piccola Vivienne Charlotte che a maggio ha compiuto un anno, e ai figli Louis Thomas e David Lee, di 13 e 11 anni, i due figli avuti dall’ex marito Gigi Buffon. Tante le domande a cui la modella 43enne ha risposto con diverse Instagram Stories senza risparmiare risposte sincere anche rispetto al concetto di famiglia cosiddetta ‘allargata’, idea che lei proprio fatica a digerire.

“Dopo tanti anni, ora che sei felice per amore dei tuoi figli non ti piace l’idea di famiglia allargata?” ha chiesto un utente riferendosi evidentemente all’ex marito legato da anni alla giornalista Ilaria D’Amico che lo ha reso padre di un altro figlio, Leopoldo Mattia; onesta la sua replica: “Ni… È proprio contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a pensarla diversamente… Lo so, sono dura”, ha confidato Seredova che oggi con il padre dei suoi due figli ha rapporti cordiali sì, ma non fino al punto da cancellare del tutto il passato.

I rapporti tra Alena Seredova e Buffon oggi

Di recente la ex coppia aveva dichiarato di aver ritrovato la serenità dopo il rancore seguito al divorzio: Alena e il portiere sono stati insieme per nove anni fino al 2011, ma si sono detti addio nel 2014, a tre anni dalla celebrazione del matrimonio. Fu lui a lasciarla, innamoratosi della giornalista Ilaria D'Amico. Lei lo accusò di tradimento e faticò a perdonarlo. “Chi mi ha detto della loro relazione? L'ho sentito alla radio”, ha confidato tempo fa: “Ma non sono stata l'ultima a saperlo. Dopo di me, l'ha saputo mio padre. Sono stata penultima... Bisogna essere precisi...”.