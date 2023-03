"Ti è andata meglio", Alena Seredova replica alla frecciatina su Buffon

Tra pochi giorni, il 21 marzo, Alena Seredova compirà 45 anni. "Una sposa tardiva" dice scherzando tra le storie Instagram, commentando con i follower l'arrivo del suo compleanno. A giugno l'ex modella sposerà il compagno Alessandro Nasi - da cui ha avuto sua figlia Vivienne, di tre anni - e in queste settimane è nel bel mezzo dei preparativi. Qualche momento per i fan, però, lo trova sempre e risponde a tutte le loro domande.

"Avete mai pensato di fare un altro figlio tu e Alessandro?" le chiede qualcuno e lei replica con la massima sincerità: "Ci abbiamo pensato più volte, anche perché mi sarebbe piaciuto tantissimo per la Vivi, anche per Ale. È che dopo questo parto sono stata un po' stanca, ho ragionato molto e ho deciso che le energie che ho voglio dedicarle a chi c'è già. Nel frattempo penso che ho un po' perso il treno. Comunque tra venti giorni faccio 45 anni". Alena Seredova non solo deve dedicarsi alla piccola di casa, Vivienne, ma anche a David e Louis - nati dal matrimonio con Gigi Buffon - che oggi hanno 13 e 15 anni. Tra i commenti arriva anche una frecciatina per l'ex marito: "Ti è andata meglio" scrive qualcuno, sostenendo che dopo il divorzio dal primo marito sia rinata. Alena, però, protegge fino in fondo la sua famiglia, anche l'ex compagno: "Penso che è andata meglio a tutti quanti. Se adesso siamo tutti contenti vuol dire che è meglio così, no?".

Il matrimonio con Alessandro Nasi

Alena Seredova risponde infine a diverse curiosità sulle nozze. Sarà una cerimonia abbastanza intima: "Sotto i cento invitati. Io arrivo da una famiglia piccola, per me sono già tantissimi. Per Ale invece entrare sotto i cento è abbastanza impegnatico. Alla fine è giusto come numero". E sul viaggio di nozze: "Ci stiamo lavorando, essendo in cinque dobbiamo trovare una meta che vada bene per tutti".