Alena Seredova: "Con Buffon non abbiamo una famiglia allargata. Non desidero vendetta, ma non dimentico"

Dopo un divorzio doloroso "pensare meno e pensare meno a me stessa forse ha aiutato" ha spiegato Alena Seredova che tra poche settimane convolerà a nozze con Alessandro Nasi. Dopo la separazione da Buffon si è concentrata sui suoi figli e prima di rimettersi in gioco ha aspettato molto, poi però Alessandro è entrato nella sua vita e "ha avuto resistenza e pazienza. Succede sempre così: quando non cerchi, è la volta che capita".

L'amore con Alessandro e il matrimonio inaspettato

Non sarà un matrimonio religioso il loro, Alena si sposò in chiesa a Praga con Buffon, questa volta si svolgerà in Italia, a Noto in Sicilia, e la cerimonia è stata organizzata dalla wedding planner che aiutò anche Chiara Ferragni. Più di una volta Seredova ha parlato della fine del matrimonio con Buffon in radio: "Ho saputo dalla radio ben altro", ovvero del tradimento con Ilara D'Amico. "Non ho mai visto nel mio nuovo rapporto, anche nell'avere un altro figlio, la mia adorata Vivi (Vivienne Charlotte, così si chiama la figlia di Alena e Alessandro), una gara con ciò che accade dall'altra parte. Quello che sto vivendo è la naturale evoluzione di un rapporto dove due persone stanno bene, in equilibrio. Con Ale ho ritrovato la normalità della famiglia. Quando mi ha chiesto di sposarlo non me l'aspettavo. Un po' per l'età e un po' perché avevo già compiuto questo passo, il matrimonio non era fondamentale per me. Ma poi mi ha fatto tanto piacere, per Alessandro è la prima volta e dunque è giusto che anch'io viva tutto come se fosse tale".

Quando lei e Alessandro si incontrarono lui non sapeva nulla della sua storia, "è stato molto divertente all'inizio" spiega Alena che all'epoca era una donna ferita che "non cerca perché ha paura, ma una donna ferita e spaventata è più incline a farsi coccolare. Pensavo di stare bene, da sola, e invece mi sono resa conto che farmi avvicinare da una persona piena di sentimento non era una cattiva idea. Ho vissuto un momento doloroso, molto buio per me. Alessandro ha saputo colmare i miei momenti di solitudine senza mettermi pressione né fretta".

Nonostante il passato lei non è gelosa: "Non me ne dà motivo. E poi vogliono pensare che lui abbia veramente scelto me: quando aspetti così tanto per crearti una famiglia devi essere un cretino per poi rovinare tutto. Vale per entrambi".

Il dolore per il tradimento e poi il divorzio da Buffon

Il dolore le "sembrava insuperabile", ma poi con il tempo si è alleggerito e lei ha trovato il modo di superarlo agendo con "razionalità". "Una delle cose di cui vado più orgogliosa è che non sono mai caduta nella trappola di parlare o sparlare, del mio ex marito. La cosa più facile e naturale sarebbe stata sputare fuoco. Ma sarebbe apparso inopportuno allora - i figli erano piccoli -, quanto oggi: avrebbero potuto leggere cose brutte dette dalla mamma sul loro papà e sono convinta che tutto ciò non andrebbe mai fatto, anche se la ferita è profonda. Penso sia stato un grande regalo anche per me". Ancora oggi "mi scrivono ancora donne nella mia stessa difficoltà di ieri e chiedono consigli. Ognuna deve trovare la propria strada e darsi il giusto tempo.

Alena però è chiara, con Buffon c'è un rapporto pacifico ma la loro non è una famiglia allargata "non comprendo il termine. Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c'è soddisfazione per entrambi. Io non sono certo una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica".