"Buffon non capisce un c* di donne", e Alena Seredova (dopo anni) rincara

Sono ormai distesi i rapporti tra Alena Seredova e Gigi Buffon, eppure la showgirl dedide di lanciare una 'frecciatina' all'ex marito attraverso il suo profilo Instagram. Ai più attenti, infatti, non sarà sfuggito un particolare commento lasciato in calce alla sua ultima foto. Ad un uomo che scrive "Secondo me Buffon non capisce un ca**o di donne!", la 42enne risponde con uno smile che sembra proprio confermare la tesi del follower.

I rapporti tra Alena Seredova e Buffon oggi

Un dettaglio che non è passato inosservato ai fan, visto che proprio di recente la ex coppia aveva dichiarato di aver ritrovato la serenità dopo il rancore seguito al divorzio: Alena e il portiere sono stati insieme per nove anni fino al 2011, ma si sono detti addio nel 2014, a tre anni dalla celebrazione del matrimonio. Fu lui a lasciarla, innamoratosi della giornalista Ilaria D'Amico. Lei lo accusò di tradimento e faticò a perdonarlo. “Chi mi ha detto della loro relazione? L'ho sentito alla radio”, ha confidato tempo fa: “Ma non sono stata l'ultima a saperlo. Dopo di me, l'ha saputo mio padre. Sono stata penultima... Bisogna essere precisi...”.

Di recente però Alena aveva raccontato di esser riuscita a mettere da parte le tensioni. A chi le chiedeva infatti se Gigi le avesse fatto gli auguri per la nascita della sua terza figlia, Vivienne, avuta nel maggio scorso dal nuovo compagno, l'imprenditore Alessandro Nasi, rispondeva che sì, Gigi le aveva fatto gli auguri. Eppure, ancora oggi, Alena pensa che il suo ex... capisca poco di donne, almeno a giudicare dal commento su Instagram.

Operazione "famiglia allargata"

Alena e Gigi rappresentano una delle famiglie allargate più note del mondo dello spettacolo. Insieme hanno avuto due figli: David Lee, 12 anni, e Louis Thomas, 11, che oggi vivono con mamma. Anche Buffon, cinque anni fa, ha avuto un altro figlio dalla compagna Ilaria D'Amico. Tutte e due le famiglie vivono oggi a Torino. Un modo per proteggere i figli da eventuali distanze.