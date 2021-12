Alena Seredova festeggia il figlio Louis Buffon con una bellissima cartolina di famiglia

Circondata dai suoi tre splendidi figli, Alena Seredova non potrebbe apparire più bella nella foto condivisa sui social in occasione del compleanno di uno di loro, Louis Thomas, che oggi compie 14 anni. Nessun commento a corredo dell’immagine che immortala la modella ceca mentre tiene in braccio sorridente la figlia Vivienne Charlotte, nata dall’amore per l’imprenditore Alessandro Nasi, insieme al festeggiato e al suo secondogenito (12 anni) David Lee, figli avuti dall’ex marito Gigi Buffon: basta un cuore rosso accanto al nome del suo ometto per esprimere l’amore per il ragazzo a cui è dedicata la scenografica candela che sovrasta il simbolo della sua festa. In poco più di un’ora, oltre 7mila sono stati i like rivolti alla splendida cartolina di famiglia, scattata da Praga dove tutti insieme stanno trascorrendo le festività con i parenti di Alena. E “Vi amo tutti” è il pensiero scritto per loro nel giorno di Natale che li ha ritrovati tutti riuniti in un clima di bellissima serenità.

Alena Seredova mamma felice

Lontana dalla tv da tempo, oggi Alena Seredova lavora come influencer e spesso sui social racconta la sua vita in famiglia circondata dall’amore per il compagno Alessandro Nasi e i suoi figli. La modella, 43 anni, è diventata mamma per la terza volta a maggio 2020, nel pieno del primo lockdown. Una gioia immensa per Alena dare una sorellina a Thomas Louis e David Lee, avuti dall’ex marito Gigi Buffon, a sua volta felice accanto alla compagna Ilaria D’Amico da cui ha avuto un figlio, Leopoldo Mattia. Oggi i rapporti con l’ex marito sono cordiali, sebbene il concetto di "famiglia allargata" non le piaccia particolarmente: "È proprio contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a pensarla diversamente… Lo so, sono dura", ha dichiarato in passato.