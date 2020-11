Alena Seredova positiva al coronavirus: "Sintomatica, sono a casa isolata"

Tra i vip positivi al coronavirus si aggiunge Alena Seredova. L'ex modella o ha fatto sapere su Instagram, dove ha pubblicato una foto in cui appare abbastanza provata: "Positiva e sintomatica".

Alena Seredova: "Spero che tutto questo passi presto"

Una doccia gelata per Alena Seredova, che si trova in isolamento a casa, dove vive con i figli e il compagno Alessandro Naso. Impaziente di guarire, soprattutto per poter tornare a prendersi cura della figlia più piccola, Vivienne, nata lo scorso maggio, ha fatto sapere: "Nonostante sia stata davvero molto attenta, ho incontrato questo sgradito inconveniente. Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto. Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro".

Tanti i messaggi di affetto per lei da parte dei follower, che le augurano una pronta guarigione, e delle amiche Natasha Stefanenko, Federica Fontana, Veronica Ruggeri delle Iene, Beatrice Valli e Valeria Graci. Tutte a incoraggiare la "guerriera" Alena.