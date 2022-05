Alena Seredova riunisce tutta la famiglia per la figlia: le foto della festa

Due anni fa Alena Seredova diventava mamma per la terza volta di Vivienne Charlotte, frutto dell'amore per il compagno Alessandro Nasi. Una gioia immensa per la modella ceca che non aveva mai nascosto di desiderare un altro figlio dopo Louis Thomas e David Lee, nati entrambi dal suo primo matrimonio con Gigi Buffon. La gioia di stringere tra le braccia la sua prima figlia femmina è arrivata il 19 maggio 2020, nel pieno di un periodo segnato dall'emergenza sanitaria e che oggi, guardando i sorrisi della famiglia riunita per festeggiare la piccola, appare solo un ricordo lontano.

La festa di compleanno della figlia di Alena Seredova

Per il compleanno di Vivienne, infatti, Alena Seredova ha organizzato una bellissima festa all'aperto dove tutti, dai fratellini della festeggiata ai nonni, passando per i cuginetti, si sono ritrovati insieme, circondati da un'atmosfera serena allietatata da palloncini e addobbi con il nome della bambina. Raggiante la modella ceca: "Noi", scrive nella didascalia che la mostra con Alessandro Nasi, la figlia e i suoi ometti Louis e David, descritti dall'hashtag #fratelli nella foto che li mostra tutti e tre vicini in una tenera cartolina social che attesta la forza del loro legame.

Alena Seredova e Alessandro Nasi sposi in segreto?

Alena Seredova e Alessandro Nasi fanno coppia dal 2015. I due non sono sposati, ma nelle scorse ore è iniziata a circolare la voce che i due si sarebbero uniti in matrimonio in gran segreto. A far sorgere il dubbio una foto social che ha mostrato la splendida modella a Venezia, seduta sui gradini di una chiesa, con un abito bianco. A fare chiarezza, però, ci ha pensato il settimanale Gente che ha sgomberato il campo da ogni possibilità: niente nozze (almeno per ora) tra Seredova e Nasi, testimoni alle nozze del fratello di lui, William.