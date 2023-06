Alena Seredova, i figli David e Luis Buffon testimoni di nozze del marito: "Il mio tutto" (foto)

Tra i dettagli sulle nozze con Alessandro Nasi anticipati nei giorni precedenti al 17 giugno, Alena Seredova non aveva rivelato il ruolo che avrebbero avuto i suoi figli più grandi nella cerimonia. Luis e David rispettivamente 16 e 13 anni, nati dal matrimonio con il portiere Gigi Buffon, erano comparsi in un selfie con la loro mamma alla vigilia della nozze subito dopo gli esami di terza media sostenuti dal più piccolo, pronti a partire con destinazione Noto. Sono state le foto pubblicate nei giorni successivi al fatidico sì a raccontare la bellissima scelta del manager, compagno della modella da nove anni, di volere come testimoni di nozze proprio i due ragazzi, ripresi mentre accompagnano la loro mamma verso il marito padre della loro sorellina Vivienne. "Testimoni dello sposo, mio tutto" sono gli hashtag ripresi nella didascalia che accompagna la raccolta di immagini che mostra i fratelli in un completo grigio con giacca, gilet e T-shirt celebrativa "The Alena cocktail club".

Anche stavolta i fan di Alena Seredova si sono riversati sui social per commentare la serenità trasmessa dalle immagini: "Bellissimo gesto nel prendere i ragazzi per testimoni dello sposo"; "Siete una bella famiglia" sono alcuni dei messaggi lasciati sotto ai post che mostrano anche la piccola Vivienne dolcissima damigella.