Alena Seredova pronta al sì: la foto con i figli David e Luis Buffon alla vigilia delle nozze

Ancora qualche ora e poi Alena Seredova sarà ufficialmente unita in matrimonio con Alessandro Nasi. Dopo nove anni insieme, la modella e il manager si giureranno amore eterno domani, sabato 17 luglio, in Sicilia, terra dove già qualche invitato è arrivato in queste ore e sta taggando i protagonisti del gran giorno. L'emozione è visibile dalle dediche che Alena sta condividendo nelle sue storie Instagram dove una foto, in particolare, campeggia come dolce anticipazione della sua partenza verso la meta siciliana.

"Esame di terza media e poi si parte" ha scritto Alena Seredova a corredo del selfie che la vede con i suoi due figli più grandi David Lee e Luis Tomas, figli nati dal matrimonio con Gigi Buffon. Il più piccolo di loro, David, è chiamato oggi a sostenere l'esame di terza media, ultimo impegno di famiglia prima di condividere pienamente tutta la gioia del caso con la sua mamma, il suo futuro marito Alessandro e la sorellina Vivienne Charlotte nata dal loro amore tre anni fa. La cerimonia si svolgerà a Noto: "Firma in Comune ma cerimonia all’aperto, in una tenuta che non conosco. La mia testimone sarà Lavinia Borromeo, per Alessandro ancora non so", ha spiegato la modella anticipando qualche dettaglio.

A sposarsi di nuovo a Praga, sua città d'origine che ha fatto da sfondo alle prime nozze con Buffon, Seredova non ci ha proprio pensato: "Non potendo sposarmi in chiesa, sono andata in cerca di natura e bellezza in Italia: qui vivo da anni, ormai con la doppia cittadinanza". E domani i social probabilmente aggiungeranno altri particolari per raccontare la favola di Alena e Alessandro.