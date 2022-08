Alena Seredova, la dedica d'amore per il compagno nella foto con i figli

Vacanze in famiglia per Alena Seredova, volata a Mikonos per trascorrere qualche giorno di relax con alcune delle persone più importanti della sua vita. Alcune, sì, perché nella splendida cartolina condivisa sui social si nota un'assenza importante, quella del compagno Alessandro Nasi, a cui si fa riferimento nella didascalia che accompagna l'immagine.

"Manchi", scrive, infatti, Alena taggando il profilo Instagram dell'imprenditore torinese, al suo fianco da sette anni e padre della piccola Vivienne, ritratta accanto alla sua mamma e ai fratellini David Lee e Louis Thomas, nati dal matrimonio con Gigi Buffon. Insieme mamma e figli hanno regalato ai follower uno scorcio dolcissimo di un momento di intimità famigliare, impreziosito dalla cornice suggestiva di un panorama mozzafiato. "Siete una bellissima famiglia. Vivi incantata dal fratello. Complimenti veramente per la famiglia che hai saputo formare" ha osservato qualcuno a corredo dello scatto che ha catturato l'attenzione di migliaia di fan incantanti dallo scorcio, ma anche dal fascino di Alena che con la Grecia ha un legame profondo.

Già in passato Alena ha scelto il mare greco per le sue vacanze, dimostrando di avere una predilezione per i posti paradisiaci offerti dal paese. E, infatti, "Back to my favorite island", ovvero "Ritorno presso la mia isola preferita", ha scritto qualche giorno fa nelle prime foto che l'hanno mostrata bellissima a Mykonos.

Alena Seredova mamma felice

Lontana dalla tv da tempo, oggi Alena Seredova lavora come influencer e spesso sui social racconta la sua vita in famiglia circondata dall’amore per il compagno Alessandro Nasi e i suoi figli. La modella è diventata mamma per la terza volta a maggio 2020, nel pieno del primo lockdown. Una gioia immensa per Alena dare una sorellina a Thomas Louis e David Lee, avuti dall’ex marito Gigi Buffon, a sua volta felice accanto alla compagna Ilaria D’Amico da cui ha avuto un figlio, Leopoldo Mattia. Oggi i rapporti con l’ex marito sono cordiali, sebbene il concetto di "famiglia allargata" non le piaccia particolarmente: "È proprio contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a pensarla diversamente… Lo so, sono dura", ha dichiarato in passato.