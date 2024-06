Alena Seredova: "Mi hanno detto che sono un barile, vecchia e grassa. Non è stato piacevole"

"Dopo che me ne hanno dette di ogni, che sembro un barile, che sono grassa, che sono vecchia, mi metto in bikni? No, il mio fantastico corpo lo nascondo": a dirlo è Alena Seredova, ex modella e oggi testimonial di diversi brand, che ai follower ha confidato l'amarezza per aver ricevuto commenti sgradevoli sul proprio aspetto fisico. A 46 anni Alena è mamma di tre figli (Louis Thomas, nato nel 2007, e David Lee, nel 2009, avuti con l’ex marito Gigi Buffon, e Vivienne, avuta nel 2020 con Alessandro Nasi), vive una vita semplice accanto al marito ed è serena. Ma il modo con cui è stata definita dopo la sua ultima apparizione in tv a Verissimo non l'ha lasciata indifferente, come lei stessa ha spiegato.

L'occasione è stata la sessione di domande a cui la modella ceca ha risposto attraverso le sue storie Instagram. Lì qualcuno le ha chiesto come mai non pubblichi più foto di lei in costume da bagno, argomento che ha dato modo di spiegare la sua scelta e di raccontare il suo rapporto con il proprio fisico: "Se mi sento a mio agio? Nì, però non posso vivere in palestra per provare a essere soddisfatta a 46 anni. È ovvio che a 20 anni avevo un fisico pazzesco, peccato che non me ne rendevo conto. Poi ho fatto tre figli e so che c'è un prezzo da pagare", ha spiegato. E ancora: "Ho 46 anni perciò qualche problema tocca a tutte noi, ma è la vita. Devo non vivere per avere quattro chili in meno? Ma chissenefrega a questo punto", ha continuato.

Seredova ha comunque ammesso di essere rimasta male per i commenti ricevuti: "L'altro giorno dopo che in tanti mi avete insultato a Verissimo, devo dire non è che non mi ha toccato. Ci sono rimasta male, anche perché era proprio nel momento in cui avevo anche perso qualche chilo e mi sentivo proprio bene, ha proseguito. E a chi le ha chiesto chi si era permesso di rivolgerle aggettivi del genere, Alena ha replicato: "Ero vestita, peggio ancora. Immaginate cosa avrebbero detto se fossi stata in costume. Mi è passata ma devo dire che un pochino mi ha fatto patire". Infine, una riflessione sul grande lavoro che ha fatto negli anni su se stessa, anche grazie al supporto del marito: "Da piccola cercavo sempre la perfezione e non volevo ammettere magari di avere bisogno di aiuto. L'ho imparato penso molto grazie a mio marito", ha aggiunto.