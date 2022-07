Alena Seredova si racconta, dal rapporto con Ilaria D'Amico a quello con gli ex suoceri

Il rapporto tra Alena Seredova e i suoi follower è basato su uno scambio schietto che si fa ancor più autentico quando si apre alla possibilità di un dialogo con domande e risposte. La conferma è arrivata nelle scorse ore, attraverso le storie Instagram che hanno raccontato la vita famigliare della modella, mamma di tre splendidi figli David Lee, Louis Thomas, e Vivienne Charlotte, e compagna di Alessandro Nasi, dirigente e imprenditore a cui è legata da otto anni.

L'alimentazione che segue per essere sempre così in forma, la destinazione scelta per le sue vacanze estive, ma anche semplici complimenti rivolti alla bella persona che si è sempre mostrata sono stati al centro del dialogo tra Alena e i fan, alcuni dei quali non hanno risparmiato domande più intime inerenti ai rapporti attuali con Ilaria D'Amico, compagna dell'ex marito Gigi Buffon, e a quelli con i suoi ex suoceri.

Alena Seredova parla dei rapporti con Ilaria D'Amico

"Si sono placati i rapporti con Ilaria?" ha chiesto un utente. Pronta, allora, la replica di Alena Seredova: "Non abbiamo mai avuto rapporti burrascosi. Situazione stabile, fin dall'inizio. Sempre uguale" ha detto la modella che sin dall'inizio della nuova relazione del padre dei suoi figli con la giornalista ha messo in chiaro la sua posizione rispetto al suo concetto di "famiglia allargata". Quanto ai rapporti con gli ex suoceri, Alena ha risposto facendo riferimento al rapporto tra i genitori di Gigi Buffon e i figli nati dal loro matrimonio: "Per me sono nonni e sì, la sento la nonna ogni tanto" ha risposto riferendosi a Maria Stella Masocco, madre dell'ex marito con cui mantiene rapporti cordiali ma distanti.

La modella e l'ex portiere della Juve sono stati insieme per nove anni fino al 2011, ma si sono detti addio nel 2014, a tre anni dalla celebrazione del matrimonio. "Chi mi ha detto della loro relazione? L'ho sentito alla radio" raccontò tempo fa Alena parlando della storia tra Buffon e la giornalista Ilaria D'Amico nata a ridosso della fine del loro matrimonio.

Oggi entrambi sono felici con i rispettivi compagni con cui hanno costruito nuove famiglie con Vivienne Charlotte, nata dall'amore tra Alena Seredova e Alessandro Nasi, e Leopoldo Mattia, figlio di Gigi Buffon e Ilaria D'Amico.

