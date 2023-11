Alena Saredova: "Ilaria D'Amico? Un supporto in più per i miei figli"

"Alessandro mi ha resa una donna migliore. Ci siamo bilanciati, ci siamo riempiti i vuoti che avevamo a vicenda". Così Alena Seredova, sulle pagine di Gente, parla del marito Alessandro Nasi - padre della sua terza figlia, Vivienne Charlotte, nata nel 2020 - che ha sposato a giugno. È grazie a lui se oggi è raggiante, ma anche grazie alla serenità ritrovata con l'ex marito Gigi Buffon, da cui ha avuto i figli Louis Thomas e David Lee, e la sua compagna Ilaria D'Amico.

Una felice famiglia allargata che fino a qualche anno fa, nel bel mezzo della tempesta, era inimmaginabile. Arrivare a questo equilibrio non è stato semplice, racconta: "Quello che mi ha aiutata a mandare avanti le cose è stato pensare alle conseguenze. Le parole dette sull'onda dell'emotività possono anche provocare danni. Io, per i miei figli, non volevo nulla di tutto ciò. Con il tempo ho capito che la fine di un legame può dar vita a qualcosa di nuovo. Ai miei ragazzi dico che sono fortunati, perché siamo in tanti attorno a loro. Ci sono mamma e papà, c'è Alessandro, c'è Ilaria e anche loro due possono essere un supporto in più". Nessuna gelosia, nessun paletto, insieme si dà priorità ai figli. La crisi è stata una grande lezione di vita per Alena Seredova: "È giusto cercare risvolti positivi anche nelle cose negative. Due genitori infelici non ne valgono mezzo, due famiglie felici rispettano prima di tutto le esigenze e le sensibilità dei ragazzi, e quindi possono essere una risorsa".

Il matrimonio con Alessandro Nasi

A giugno Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati dopo 9 anni d'amore e una figlia. La modella non avrebbe mai immaginato di incontrare un uomo che l'avrebbe completata così e del quale si sarebbe innamorata profondamente: "Mi ha infuso serenità e calma, mi ha insegnato a contare fino a cinque prima di accendermi. Mi basta che lui mi prenda per mano per capire che devo tenere a bada l'impulsività - racconta ancora - Mi dice che sono bellissima anche quando mi lamento di avere qualche chiletto in più". Infine, sul tempo che passa: "Lo accetto con naturalezza e sono in armonia con il mio corpo, anche se confesso che vorrei avere la testa di oggi e il fisico dei 20 anni".