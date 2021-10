Alena Seredova mamma orgogliosa di Vivienne, la foto con la bimba fa il pieno di like

Alena Seredova in versione mamma della piccola Viviene. Fa il pieno di like l'ultimo scatto condiviso dall showgirl, che si è immortalata in abiti casalinghi sul divano insieme alla bimba avuta dall'imprenditore Alessandro Nasi. Lontana dalla tv da tempo, Seredova oggi lavora come influencer e racconta giorno dopo giorno la sua vita in famiglia a Torino attraverso i social network ai suoi 580mila follower. E c'è già chi è pronto a scommettere che la famiglia è pronta ad allargarsi ancora.

Per Alena, Vivienne è la terza figlia. Nata nel pieno del primo lockdown, tanto da rendere necessaria la lontananza tra madre e figlia ai tempi a causa del contagio da coronavirus, la piccola ha oggi un anno. E' sorellina minore di Thomas e David Lee, di 13 e 11 anni, i due figli avuti dall’ex marito Gigi Buffon. Una stuazione di famiglia allargata a cui Alena si sta adattando, seppur con fatica: " È proprio contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a pensarla diversamente… Lo so, sono dura", ha dichiarato in passato. Ma quando stringe tra le mani la sua bimba ogni perplessità sembra passare.