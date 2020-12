Alena Seredova mamma senza filtri: le foto delle vacanze (in pigiama) con Vivì

E' un Natale dal sapore della riconquista per Alena Seredova. Dopo aver sconfitto il coronavirus, che l'ha tenuta lontana dai suoi figli per diverse settimane, adesso la showgirl torna a godersi le feste accanto a Vivienne, la bimba di 6 mesi avuta dall'imprenditore Alessandro Nasi, e ai figli Louis Thomas, 12, e David Lee, 11, nati dall'amore per l’ex marito Gigi Buffon. Una mamma a tempo pieno, Alena, che ha raccontato su Instagram la sua giornata in famiglia.

Le vacanze di Alena Seredova

Il foto racconto è arrivata tra le Instagram Stories: la sveglia suona alle 6.45 per Alena, che sin dalle prime luci dell'alba culla la sua piccolina che non ha alcuna intenzione di dormire; alle 7.45, poi, è già tempo di giocare sul tappeto della cameretta: la bimba è ormai sveglia come un grillo; solamente alle 8.30 si uniscono i fratellini Thomas e David per una giornata all'insegna degli affetti.

L'incubo del coronavirus (sconfitto)

Il Natale in casa Seredova è stato nel pieno della tradizione, come raccontato dagli scatti condivisi dalla ex modella. Tutti in pigiama e chiusi tra le quattro mura domestiche, proprio come hanno fatto gli italiani nel rispetto delle misure imposte dal governo per contenere l'emergenza. Un'emergenza che la showgirl ha vissuto sulla propria pelle, dal momento che è stata colpita lei stessa dal covid, pur senza gravi conseguenze. A fine novembre infatti raccontava la difficoltà di stare lontana dalla figlia così piccolina per vitare il contagio: "Penso che per lei sia più facile che per me, lei non ha la cognizione del tempo, ma sono passati 15 giorni e non vedo l’ora di abbracciarla. Io avevo già smesso di allattare prima perché non avevo abbastanza latte, la piccolina è stata anche già svezzata, quindi alla fine è andata liscia".

La famiglia allargata di Alena Seredova

E' un equilibrio familiare impeccabile quello costruito da Alena. Dopo la dolorosa fine della relazione lunga nove anni con l'ex marito, il portiere della Juve Gianluigi Buffon (che oggi è legato alla giornalista Ilaria D'amico, da cui ha avuto a sua volta un'altra figlia), Seredova è legata sentimentalmente dal 2015 all'imprenditore Alessandro Nasi ed è rimasta a vivere a Torino insieme ai bambini avuti dalla precedente relazione e al nuovo compagno.