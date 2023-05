Alena Seredova si sposa: tutto quello che c'è da sapere sulle nozze con Alessandro Nasi

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sposano. Dopo nove anni insieme e una figlia, Vivienne Charlotte, nata il 19 maggio 2020, la coppia coronerà la sua storia d'amore con un matrimonio attesissimo dai fan della modella che ha sempre condiviso con piacere qualche dettaglio sulla sua vita privata. A partire dalla nascita della sua bimba, arrivata dopo i due figli maschi David Lee e Louis Thomas nati dal precedente matrimonio con Gigi Buffon, Alena ha sempre raccontato sui social i suoi momenti più importanti, dalla gioia di festeggiare i compleanni dei suoi figlia a quella arrivata con la fatidica proposta di nozze lo scorso agosto e che tra qualche giorno troverà la realizzazione.

La data delle nozze

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sposeranno sabato 17 giugno 2023. La data esatta del matrimonio è stata svelata solo due settimane prima del giorno fatidico dal magazine Chi che ha mostrato la coppia intenta a fare il tifo per Davide Lee Buffon, il secondo dei due figli che la modella ha avuto dall'ex marito. "Prima ho qualche impegno di lavoro, poi quest'anno ci saranno gli esami di terza media di uno dei miei figli… Perciò siamo impegnatissimi" aveva anticipato qualche mese fa la modella, limitandosi a confermare l'entusiasmo per il grande passo che per il compagno è il primo della sua vita, mentre per lei il secondo dopo quello con Gigi Buffon durato dal 2011 al 2014.

La location

Dai dettagli seminati in rete, pare che l'organizzazione dell'evento sia stata affidata alla wedding e event planner più famosa del momento, Alessandra Grillo, che ha lasciato immaginare che le nozze di Alena Seredova e Alessandro Nasi si svolgeranno a Noto. È capitato, infatti, che la wedding planner (nota anche per aver organizzato il matrimonio dei Ferragnez) si sia taggata nella cittadina siciliana e abbia taggato Alena.

I vestiti

Probabilmente sarà questo l'ultimo dettaglio che verrà rivelato a tutti, l'abito bianco, che sarebbe stato già scelto ma tenuto segreto anche per quanto riguarda il brand. "Voglio sorprendere il mio compagno e far piangere le amiche. Noi signore di una certa età ci commuoviamo facilmente, siamo molto sensibili" ha scherzato qualche tempo fa la futura sposa, alludendo con ironia ai suoi 45 anni. Men che meno è noto quello del marito, per cui saranno i social quel giorno a documentare ogni dettaglio anche dal punto di vista più fashion.

Gli invitati

I futuri sposi stanno cercando di contenere quanto più possibile il numero degli invitati al matrimonio e alla grande festa che ne seguirà, ma non è semplice. "Per me non sono tantissimi, dato che vengo da una famiglia piccola, con mia madre, mio padre, mia sorella e il marito. Per Ale, invece, farli rimanere sotto i cento è abbastanza impegnativo, perciò alla fine direi che ci sarà un numero giusto. Saranno sotto i cento infatti ed è giusto così" l'accenno di Alena alla lista di ospiti chiamati a partecipare con loro della gioia.

Il viaggio di nozze

Dopo le nozze la coppia partirà in viaggio di nozze, ma con una particolarità che rompe con la tradizione. Alena Seredova, infatti, ha spiegato che la sua intenzione è quella di portare con lei e il marito i loro figli. "Dobbiamo trovare una meta che vada bene ai piccoli, agli adolescenti, a una coppia romantica. Insomma, a tutti noi" ha confidato la futura sposa.