Alena Seredova si sposa: la felicità con Alessandro Nasi dopo Buffon

Un annuncio senza orpelli, senza la foto dell'anello, accompagnato solo da una foto che li ritrae insieme e l'hashtag "I said yes". Alena Seredova ha deciso di annunciare così il suo matrimonio con Alessandro Nasi: un loro selfie nelle storie Instagram tra uno scatto e l'altro della vacanza e basta. La show girl ha optato per un annuncio riservato, per quanto possa esserlo il mondo dei social, condividendo poi un aritcolo pubblicato da un giornale della Repubblica Ceca, suo paese d'origine, in cui viene riportata la notizia del fidanzamento: "Alena Seredova ha detto di sì a un miliardario italiano, con il quale ha avuto una figlia, Vivienne".

Chi è Alessandro Nasi, il secondo futuro marito di Alena Seredova

Alessandro Nasi, l'uomo che nel 2014 ha conquistato il cuore di Alena è un manager torinese socio della Giovanni Agnelli & Co Sapa e cugino di Lapo Elkann. Nel 2020 è nata la loro bambina, Vivienne, che ancora non è stata battezzata in quanto Seredova voleva riunire la sua famiglia in occasione del lieto giorno ma tra le restizioni dell'Italia e quelle della Repubblica Ceca ancora non è stato possibile organizzare il giorno e chissà a questo punto potrebbe coincidere con il giorno delle nozze, se non verrà celebrato in autunno.

Alena e Buffon

Dall'amore, e dal matrimonio, con Gigi Buffon sono nati due bambini Louis Thomas e Davis Lee. La loro separazione non fu delle migliori, anzi, come ha più volte spiegato Seredova lei "scoprii dai giornali che si era innamorato di Ilaria D'Amico. Sono una persona che si accende facilmente, è vero, ma per me è finito tutto lì. Allora ero una persona molto più nervosa di quello che sono oggi, perché forse, con il senno di poi, non stavo bene. Forse, per come sono fatta, non ammettevo che ci fosse qualcosa che non andava perché sarebbe diventato un problema per i nostri figli. Non si può negare che quella situazione abbia pesato su di loro e creato un trauma", ha dichiarato nel 2017.

La loro storia d'amore era iniziata nel 2011, prima nacquero i figli e poi i due si sposarono, ripensando a quegli anni Seredevo spiegò: "È stato bello avere prima i figli, ma la scelta di non sposarsi subito non dipese da me. È l’uomo che deve fare la proposta e il fatto che rimandasse significava che c’era un motivo. Ma ho resettato la memoria di quegli anni, perché tanto ripensare a certe cose non ha senso".