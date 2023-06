Alena Seredova sposa: le foto della festa e il video con i figli che l'accompagnano verso Alessandro Nasi

Il matrimonio si è celebrato sabato 17 giugno a Noto, ma le foto e i video che documentano un giorno da ricordare continuano a essere pubblicati sui social: i protagonisti sono loro, gli sposi Alena Seredova e Alessandro Nasi diventati marito e moglie dopo nove anni insieme, ma anche i loro figli, presenze fondamentali accanto ai loro genitori con ruoli di rilievo.

La modella e il manager hanno pronunciato le loro promesse nel rito civile celebrato davanti a 100 invitati: emozionante l'ingresso della sposa, accompagnata dai suoi due figli maggiori David Lee e Louis Thomas nati dal precedente matrimonio con Gigi Buffon, come dolcissimo è stato il momento in cui Vivienne, figlia di Seredova e Nasi, ha portato le fedi a mamma e papà. Testimone per lei è stata Lavinia Borromeo. Presenti anche John Elkann, cugino dello sposo, e Giorgio Chiellini. Finita la cerimonia, la coppia ha sfilato per la città a bordo di una 500 d'epoca, poi tutti a festeggiare in una suggestiva location curata in ogni dettaglio dove gli invitati hanno potuto scatenarsi a suon di musica anche circondando gli sposi, i primi a divertirsi in pista circondati da quanti hanno condiviso con loro uno dei giorni più belli della loro vita.

(Di seguito le foto e il post Instagram con le foto e i video della festa di nozze)