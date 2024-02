Alena Seredova si sbottona: il sesso col marito Alessandro Nasi

L'amore va avanti ormai da nove anni, ma la passione non invecchia anzi è forte come il primo giorno. Lo assicura Alena Seredova, 45 anni, che dal 2005 è legata all'imprenditore Alessandro Nasi. Solitamente riservata in merito alla sua vita privata, in queste ore la showgirl si è concessa di giocare coi follower al quiz sulle "domande e risposte" e si è lasciata andare anche a un paio di domande più piccanti.

Come si fa a fare l'amore quando ci sono i figli in casa, chiedono i fan. E Alena risponde senza filtri: "Diciamo che quando si è soli, si fa una ‘full immersion’ e poi si vive spesso di rendita". In casa con lei ci sono tre figli. Oltre all'ultima nata Vivienne Charlotte, che ha 4 anni, ci sono anche Louis Thomas e David Lee, avuti nel 2007 e nel 2009 dal primo matrimonio col portiere Gianluigi Buffon. Del resto già tempo , in merito al sesso coniugale, aveva detto: "Abbiamo i nostri spazi... riusciamo a stare insieme soli. Il segreto è sapersi organizzare e saper approfittare di ogni momento. Quando i bimbi dormono...Da dentro casa a fuori dalle mura domestiche, Alena rivela poi un altro dettaglio bollente, ovvero di non aver usato biancheria intima in alcune occasioni mondane: "Assolutamente sì, poi 20 anni fa o forse 25 anni fa sì, perché c’erano i vestiti dove sennò si vedeva, assolutamente, sì. Oggi direi che non mi capita, sarà perché hanno inventato dell’intimo che non disturba".