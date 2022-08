Alena Seredova sposa Alessandro Nasi: "Gratificata dal nostro amore"

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sposano. All'annuncio social affidato ad un conciso "I said yes" segue ora la conferma della proposta di nozze rilasciata al settimanale Chi che ha intercettato la modella durante la sua vacanza a Forte dei Marmi. "Che dire, c'è poco da raccontare" ha affermato al settimanale diretto da Alfonso Signorini confidando solo i primi scarni dettagli sul matrimonio riguardanti la data - ancora molto vaga - e lo stile che intende dare alla cerimonia.

"Per adesso non sappiamo nulla. Ci sposeremo nel 2023. Non so ancora dove, proveremo ad essere pochi intimi" ha spiegato Alena che nell'imprenditore Alessandro Nasi, riservatissimo vicepresidente di Exor (la cassaforte di casa Agnelli), ha ritrovato la serenità smarrita dopo la burrascosa fine del suo matrimonio con Gigi Buffon. Era, infatti, il 2015 quando i due si incontrarono per la prima volta: lui dimostrò subito di essere la persona giusta per lei, quella che Alena meritava dopo la sofferenza affrontata per la rottura inaspettata con il padre dei suoi due figli David Lee e Louis Thomas (innamorato di Ilaria D'Amico, sua attuale compagna e madre di suo figlio). Così la coppia ha iniziato a convivere e nel 2020, a 42 anni, il loro amore è stato coronato dall'arrivo di Viviene Charlotte, la bimba che insieme a loro, è dolcissima protagonista del servizio fotografico del settimanale.

"Sicuramente non me lo aspettavo" ha confidato ancora Alena a proposito della proposta di nozze giunta nel pieno di quest'estate da parte del compagno: "Sono troppo contenta perché penso che Alessandro meriti di viere tutto come ha sognato, e io mi sento così gratificata da lui ogni giorno che il matrimonio è una ciliegina sulla torta dopo la nostra Vivienne. Non vedo l'ora".

