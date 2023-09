Alena Seredova sulle corna di Buffon: "Andavo allo stadio e lo sapevano tutti"

Alena Seredova è tornata a a parlare del suo ex marito Gigi Buffon e di quel tradimento - con la sua attuale moglie Ilaria D'Amico - che quando venne scoperto, nel 2014, generò un trambusto mediatico oltre che il caos nella vita dei due. Oggi, la modella ceca, ha aggiunto un tassello a questa storia, a quasi 10 anni dal divorzio con Buffon, un nuovo dettaglio su quelle corna che hanno cambiato per sempre la sua vita e la sua idea di amore. Oggi Alena è felicemente sposata con il manager Alessandro Nasi, con cui è convolata a nozze questo giugno, ma quell'amaro in bocca per il suo matrimonio fallito con Buffon sembra avercelo ancora. La modella, infatti, in una recente intervista con Harper's Bazar è tornata sull'argomento svelando come, all'epoca, si sia sentita tradita non solo dal marito ma anche da quelli che si professavano suoi amici e che, segretamente, sapevano tutto sulla "scappatella" di Buffon con Ilaria D'Amico.

"Andavo allo stadio ma tutti lo sapevano. Tutti i cosiddetti amici e conoscenti del calcio alla fine mi hanno detto che lo sapevano - ha rivelato Seredova -. Ho smesso di frequentarli".

Nonostante il passato difficile, Alena oggi è serena con il suo Alessandro e pronta a vivere il suo nuovo matrimonio con tutto un altro spirito e forte della sua nuova idea di amore. Tempo fa aveva dichiarato di "non cercare vendetta da Buffon ma allo stesso tempo di non dimenticare e di avere ancora una ferita profonda nel cuore" ma adesso le sue attenzioni sono tutte per la sua nuova vita matrimoniale che sembra più serena che mai.

"Credo in ciò che una persona trasmette e in ciò per cui è pronta e io e Alessandro ci siamo innamorati l'uno dell'altra e del fatto che stiamo bene insieme - ha commentato Alena -. Bilancio dei primi tre mesi di matrimonio? Non è cambiato molto a casa, viviamo insieme da molto tempo".

Alena Seredova e le corna di Buffon: come le aveva scoperte

Alena Seredova ha scoperto di essere stata tradita da Gigi Buffon per caso, ascoltando la radio in cui veniva annunciata quella che, all'epoca, era solo un'indiscrezione e che parlava di un flirt tra Buffon e Ilaria D'Amico. Così, la relazione tra Seredova e Buffon finì subito dopo 9 anni di fidanzamento e 3 di matrimonio - i due, infatti, sono stati insieme dal 2005 al 2014 sposandosi nel 2011.