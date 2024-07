Alena Seredova, le vacanze in famiglia a Maiorca: le foto con il marito e i tre figli (due avuti con Buffon)

Alena Seredova è in vacanza con tutta la sua famiglia a Maiorca, l'isola spagnola nota per le bellissime spiagge e il mare cristallino. Lì con il marito, Alessandro Nasi, e i tre figli Louis Thomas, nato nel 2007, e David Lee, nel 2009, avuti con l’ex marito Gigi Buffon, e Vivienne, nata nel 2020.

Una vacanza all'insegna dell'amore, del relax e del costruire ricordi. A differenza di altre occasioni Alena non si mostra mai in costume e questo probabilmente è legato a quanto successo a giugno. L'ex modella, dopo aver partecipato a Verissimo, è stata sommersa di critiche per la sua forma fisica "L'altro giorno dopo che in tanti mi avete insultato a Verissimo, devo dire non è che non mi ha toccato. Ci sono rimasta male, anche perché era proprio nel momento in cui avevo anche perso qualche chilo e mi sentivo proprio bene", aveva dichiarato Alena aggiungendo anche che, "Dopo che me ne hanno dette di ogni, che sembro un barile, che sono grassa, che sono vecchia, mi metto in bikini? No, il mio fantastico corpo lo nascondo".

Ma nonostante non si senta a suo agio nella sua nuova forma fisica questo non le ha impedito, e per fortuna, di godersi il mare insieme ai suoi tre figli e al marito. Le foto sono dolcissime e divertenti: mostrano un viaggio spensierato e in cui la parola d'ordine è amore.