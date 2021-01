Alessandra De Angelis incinta e positiva al coronavirus. Le lacrime del marito sui social

Conosciuto per la sua partecipazione a Temptation Island, l'imprenditore campano ha condiviso con i followers la preoccupazione per la sua compagna Alessandra, in isolamento dopo essersi contagiata

A poche ore dall'annuncio della positività al Covid-19 di Alessandra De Angelis, parla il marito Emanuele D'Avanzo.

La coppia, vista la situazione, ha deciso di separarsi in modo da tutelare i bambini Beatrice ed Enea che al momento sono negativi. Decisione sofferta che l'ex protagonista di Temptation Island ha comunicato ai followers in lacrime.

Ecco che Alessandra De Angelis, prossima al parto, si trova da sola in una casa: "Sarei stato più felice se Alessandra fosse stata con i bambini" sottolinea Emanuele mostrando tutta la fragilità di un uomo in ansia per la sua compagna e futura mamma del loro terzo bambino, che si trova ad affrontare la malattia da sola, in un momento molto delicato della sua vita.

Chi sono Emanuele e Alessandra di Temptation Island

Nel corso della partecipazione a Temptation Island, Emanuele ed Alessandra, campani di origine, sono stati ad un passo dal lasciarsi: erano arrivati sull'Isola innamoratissimi, ma la tentatrice Fabiola era riuscita a far perdere la testa a lui, che aveva deciso di lasciare la sua Ale e uscire con la sexy ballerina; poi il bel napoletano, aveva ritrovato lucidità, e Alessandra, con giudizio e dignità, lo ha perdonato. Saggia scelta: oggi continuano ad essere una delle coppie più amante della trasmissione e della rete, dove lei si è affermata come influencer con oltre 600mila follower.