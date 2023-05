Uomini e Donne, Alessandra risponde e lancia una stoccata: "Luca? Non ci sa fare"

Tra Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli la relazione non sarebbe neanche mai iniziata. A raccontarlo è stata proprio l'ex corteggiatrice nelle sue storie Instagram dopo aver letto quanto scritto dall'ex tronista. Daffrè aveva parlato di vite inconciliabili e rispondendo ad un commento aveva anche lasciato intendere che Alessandra avesse un'altra "situazione" (lasciando quindi intendere che avesse fidanzato), ma la Alessandra ha un'altra versione della storia.

“Io non volevo neanche fare questo video - queste le prime parole di Alessandra -. Ma credo che sia arrivato il momento perché sto passando per la ragazza che non sono. Lui sta dando corda a queste segnalazioni che sono arrivate". Alessandra poi svela che il tempo che hanno trascorso insieme è stato pochissimo: "Da quando siamo usciti dal programma io praticamente non ho avuto modo di passare del tempo con lui. Noi abbiamo passato insieme da quando siamo usciti dal programma circa otto ore. Mi sono sempre sentita inadatta perché criticata per il modo di vestire, per gli occhiali, per il cappello. La mia domanda è: 'Perché hai scelto me e non un’altra che era come volevi tu? Io non voglio diventare come vuoi tu'".

“Per quanto possa io rimanerci male perché sì, ci sono rimasta male, in fin dei conti sapevo che sarebbe finita così perché se te mi paragoni con le altre allora non sei sicuro della scelta. Lui ha fatto quella scelta perché gli faceva bene farlo. Ci ha guadagnato tantissimo con i suoi giochini apri profilo / chiudi profilo di Instagram, anche se sostiene che non ci ha guadagnato niente. A livello di amicizia non ho nulla da dire, ma a livello di relazione non ci sa fare. Non è una persona matura, non è una persona pronta al dialogo ma solo all’attacco. Dopo solo otto ore ha detto che non lo capivo e che non riuscivo a far parte del suo mondo, perché lo guardiamo con occhi diversi. Dopo otto ore? Boh. Io ho parlato perché non volevo passare per quella che non sono, sarebbe potuta essere una cosa bella, io ci ho visto del bello, ma purtroppo le cose non sono andate e forse è meglio così".

Subito dopo Alessandra ha condiviso lo screen della chat con Luca di Instagram, si intravede una storia di Daffrè in cui si legge "Quando una non sa come uscirne e inizia a inventarsi le cag*te. Se parlassi io" e lei gli risponde con "parla". Nelle successive storie afferma che lei non ha nulla da nascondere e infatti per questo motivo ci mette la faccia a differenza di lui, e infine spiega che: "Per me la cosa finisce qui, andare avanti in questa guerra sul nulla non porta a niente. Io sto nel mio consapevole della persona che sono e delle cose che ho detto/fatto".