Alessandra Amoroso 17enne: gli auguri amarcord all'amico (suo manager)

Quando si raggiungono successo e popolarità, non è semplice gestire tutto - specialmente da giovani - ed è bene farsi aiutare da qualcuno di fidato. Parola di Alessandra Amoroso, che poco dopo la vittoria ad 'Amici', nel 2009, ha chiesto al suo amico storico Giacomo Sabatino di farle da manager. I due condividono da anni sacrifici e risultati importanti, formando un tandem indissolubile.

Gli auguri di Alessandra Amoroso a Giacomo Sabatino: "Felice di averti nella mia vita da 17 anni"

Per il compleanno di Giacomo la cantante salentina condivide una loro vecchia foto e altri scatti di questi anni, dedicandogli parole piene di affetto e riconoscenza. "Tanti auguri ad una persona che nella mia vita ha sempre solo fatto parte di cose belle - si legge nel post - ricordi indelebili, infanzia felice, verità, fiducia, lealtà, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale... Scusa divento seria... Sai che dopo un po' devo fare la cazzona, ma tu mi conosci! Comunque tutto questo per dirti che ti voglio davvero un gran bene, che sono felice di averti nella mia vita da 17 anni e per dirti tanti auguri per questi 32! Tua semplicemente Sandrina".

Sandrina, quella della foto al mare, in Puglia, durante una delle tante estati che lei e Giacomo hanno trascorso insieme. Sono passati 17 anni e nonostante sia cresciuta e cambiata, in quel sorriso c'è sempre lei, piena di amore per i suoi amici e per la vita.