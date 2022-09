"Alessandra Amoroso e Aiello sono fidanzati": i video della coppia diventano virali

I social hanno già pensato ad "Amoriello" come crasi esplicativa di un legame sentimentale fino ad ora rimasto nell'ombra del gossip nostrano: Alessandra Amoroso e Antonio Aiello sarebbero, infatti, fidanzati da tempo, per quanto la loro relazione non sia mai stata ufficializzata. Il "caso" dei due cantanti è diventato in queste ore argomento di discussione soprattutto su Twitter dove hanno iniziato a circolare i video della coppia con i dettagli a conferma di un rapporto passato inosservato.

Alessandra Amoroso e Aiello fidanzati: i video, le foto e le dichiarazioni

"Ale è una matta, ci vogliamo bene" disse Aiello riguardo ad Alessandra Amoroso nel 2020, durante un'intervista a Radio Zeta. Allora il cantante 37enne parlava di amicizia che però adesso, secondo più di qualcuno, sarebbe diventata ben altro. "Stanno insieme" commenta chi posta i video di uno al concerto dell'altra, a cui fanno seguito il selfie di coppia, una dedica e una canzone, Il cielo di Roma, presente nelle clip che li ritraggono. C'è chi sostiene che la storia andrebbe avanti da tempo: "Ma in che senso non sapevate di Aiello e aleamo? È una cosa che si sa da non so quanti mesi, lui era pure a San Siro, compariva nelle sue storie l'estate, circolava pure un nome per la ship" scrive qualcuno. Tra i vari contenuti, anche un video che risalirebbe sempre al 2020 nel quale Aiello, durante una diretta social, raccontava come ha conosciuto Alessandra Amoroso: "È figa, genuina e autentica", uno dei tanti complimenti per quella che pare non essere più solo un'amica. Intanto, loro, i diretti interessati, non commentano. Almeno per ora.

Aiello e Alessandra amoroso hanno del genere da novembre 2020 (data di questa intervista) e noi lo scopriamo solo ora, CHE TEMPISMO pic.twitter.com/NrjhmzEHpa — Giusymc98 ????CL16 ? (@giusymc98) September 17, 2022

Ma in che senso non sapevate di Aiello e aleamo? È una cosa che si sa da non so quanti mesi, lui era pure a San Siro, compariva nelle sue storie l'estate, circolava pure un nome per la ship, ma aiuto, io convinta lo sapessero tutti, il cuscino-gate vi ha distratti — Paola. (@Iperborea_) September 17, 2022

Alessandra Amoroso e Aiello , ma Twitter dov’è stato sino ad ora ?? Dove ??? Credevo fosse la prima fonte d’informazione pic.twitter.com/7rSJ6Cy1jL — Anastasia? (@missanastasiaax) September 17, 2022

Twitter che scopre adesso di Aleamo e Aiello, ma dove stavate quando è uscito questo video?

pic.twitter.com/MwxbKdhVXf — Giada? (@ditonellaf) September 17, 2022