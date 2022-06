Alessandra Amoroso risponde alle critiche per l'autografo non firmato: come sono andate le cose

Un video, diventato presto virale sui social, mostra Alessandra Amoroso rifiutarsi di fare l'autografo a una fan in prima fila durante le prove del Tim Summer Hits di Roma, venerdì scorso. Le immagini parlano chiaro, come le parole della cantante, che non ha voluto firmare un oggetto portato dalla ragazza per evitare che gli altri fan si offendessero. Una motivazione 'nobile', potrebbero pensare alcuni, ma il gesto ha fatto storcere il naso ai più, che l'hanno tacciata come ingrata nei confronti del suo pubblico e poco umile.

Sui social è bufera, ma adesso è la cantante a intervenire, spiegando quanto accaduto e soprattutto il suo punto di vista: "Venerdì ero in Piazza del Popolo per il Tim Summer Hits - scrive sui social -. Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare tutte le persone del pubblico nella breve pausa tra le mie prove e quelle dell'artista successivo. Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma, considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto e in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti. Nel rispetto di tutte le persone del pubblico - continua a spiegare - e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo". Nessun capriccio da diva, quindi, come hanno pensato in tanti: "Come sempre - scrive ancora Alessandra Amoroso sui social - ho fatto tutto mettendo il primo posto l'amore e il rispetto per la gente. Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente, che mi ha sostenuta in questi anni, che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico. Sempre". Infine conclude: "Fate entrare l'amore. Tutto quest'odio che state facendo girare non fa bene, credetemi! Me l'ha detto nonna".

I fan le credono. Chi la segue da anni assicura che è "l'artista più umile e gentile, ringrazia e saluta sempre tutti anche durante le prove". "La tua trasparenza, umiltà e generosità nei confronti dei fan sono qualità che a molti non vanno a genio" le scrive un'altra fan, spiegando: "Chi ti segue da anni sa perfettamente che tu non fai preferenze e mi fa rabbia che per l'ennesima volta sei costretta a giustificarti per la cattiveria della gente".

La testimonianza di Elisa D'Ospina

Sui social spunta la testimonianza di Elisa D'Ospina, presente a Piazza del Popolo venerdì, che scagiona Alessandra Amoroso: "Ero nel backstage e credo che abbia fatto una cosa come 300 selfie e ha avuto una parola e un sorriso per tutti. Se poi cerchiamo il marcio dove non c'è...".