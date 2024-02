Alessandra Amoroso cambia look: capelli lunghissimi per la finale di Sanremo

Finale con sopresa per Alessandra Amoroso. Nella serata conclusiva del festival la cantante si è mostrata con un look completamente nuovo per interpretare la sua "Fino a qui". Se fino a oggi Sandrina ci ha abituati a un taglio di capelli corto fino alla spalla, in quest'ultima serata ha sfoggiato una lunga chioma bionda. Extension biondissime hanno impreziosito un outfit nero elegante, un abito lungo e paillettato con profonda scollatura.

Per Alessandra questo è stato il festival della rinascita. Dopo la tempesta mediatica scoppiata l'anno scorso - con la cantante accusata di non essersi mostrata disponibile con i fan - l'artista salentina ha spiegato di aver vissuto con grande difficoltà quest'ultimo periodo, tanto da essere finita in depressione. Un dolore che racconta proprio nel suo brano.