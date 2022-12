Alessandra Amoroso chiama la nipotina sul palco: un momento tenerissimo, il video è virale

Orgogliosa com'è della sua nipotina, Alessandra Amoroso ha deciso di presentarla finalmente al pubblico. In occasione di una delle date tenute al Palapartenope di Napoli, dove ha fatto tappa il tour "Tutto accade live", la cantante ha chiamato sul palcoscenico la piccola Andrea, figlia della sorella Francesca, con cui da anni ormai si immortala su Instagram in teneri siparietti che suggeriscono tutto il loro amore. Un legame fortissimo, quello tra la zia e la nipotina, come racconta l'abbraccio strettissimo che le due si sono scambiate sul palco. Un minuto e mezzo di abbraccio tra l'artista salentina, splendente nel suo abito laminato, e la piccola Andrea, che oggi ha sei anni e che per seguire l'adorata zia è arrivata da Lecce, dove vive con la famiglia. In sottofondo, la voce di Alessandra intonava il verso "E sul tuo viso c'è la mia espressione", tratto dal brano "Il nostro tempo".