Alessandra Amoroso, è già crisi col nuovo fidanzato? I messaggi sui social

Alessandra Amoroso non la racconta giusta. A due mesi dalle paparazzate che hanno ufficializzato la sua relazione con Valerio Pastore, la cantante sembra essere già in crisi con il 28enne tecnico del suono. Gli inidizi sono tutti sul suo profilo Instagram.

A parte il fatto che non ha ancora mai condiviso una foto di coppia - ma quella è una scelta del tutto personale - nelle ultime ore sono comparse tra le storie due frecciatine molto eloquenti. "Regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza" si legge nella pagina del calendario filosofico di oggi, lunedì 24 luglio, citando un famoso aforisma di Oscar Wilde che, a quanto pare, rispecchia il suo stato d'animo. Poi prosegue con Gio Evan: "Mi diceva che non sono gli altri a spegnere le mie speranze ma io che ho affidato l'interruttore della mia luce a mani incapaci di illuminare - si legge - Nonna mi diceva che non sono loro che impediscono ai miei sogni di realizzarsi ma io che frequento troppo gli incubi degli altri".

Cosa vorrà dirci Alessandra Amoroso? Probabilmente il messaggio non è destinato ai suoi follower e a giudicare dall'incisività di queste parole, sarà arrivato forte e chiaro.

Chi è Valerio, il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso

Il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso - o ex - si chiama Valerio Pastore ed è un tecnico del suono di origini campane, più precisamente di Olévano sul Tusciano, una cittadina della provincia di Salerno dove la stessa Amoroso è stata avvistata in un supermercato insieme a lui dagli abitanti del posto che avrebbe salutato con molta gentilezza. Ha 28 anni, è nato a Eboli e dal suo profilo Instagram si può intuire che ha lavorato a molti concerti. Probabilmente è proprio così che ha conosciuto Alessandra Amoroso.