Alessandra Amoroso, il toccante messaggio per il papà di Emma

La morte di Rosario Marrone, il papà di Emma, è stata una doccia gelata anche per i tanti amici e colleghi della cantante salentina che avevano avuto modo di conoscerlo. Immancabile ai suoi concerti, ha seguito passo passo la carriera della figlia fin dall'inizio, diventando un punto di riferimento anche professionale oltre che familiare.

Vicinissima a Emma e alla sua famiglia, Alessandra Amoroso. Salentina come loro, la cantante su Instagram ha fotografato il cielo, con il sole ancora alto, disegnando un grande cuore rosso e ha scritto: "Ni vidimu eh". Una frase in salentino che significa "ci vediamo". 'Sandrina' - come la chiama Emma - è stata tra i primi a lasciare un commento accanto al post con cui l'amica ha annunciato questa mattina presto la morte del padre: "Ciao papone".

La storia Instagram di Alessandra Marrone per il papà di Emma

Il papà di Emma morto per un malore improvviso

Sulle cause della morte di Rosario Marrone non si hanno notizie precise. Il papà di Emma se n'è andato all'improvviso, domenica sera, a 66 anni, come ha fatto sapere il comune di Aradeo in un comunicato. La cantante, che vive a Roma, si è messa immediatamente in viaggio per raggiungere la famiglia, con cui vuole vivere questo dolore nel massimo del riserbo. Emma era legatissima a suo padre. La passione per la musica è sempre stato il loro grande collante ed è stata lei a regalargli la possibilità di esibirsi per la prima volta su un palco, davanti a un nutrito pubblico, durante un suo concerto. Su Instagram, stamattina, l'ultimo saluto: "Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca".