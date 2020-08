Alessandra Amoroso festeggia il compleanno più bello: “Al mio cuore non manca più niente”

“Non potevo festeggiare in maniera migliore!” assicura Alessandra Amoroso nell’ultimo post pubblicato alla fine di una giornata densa di emozioni. Mercoledì 12 agosto la cantante salentina - in vetta alle classifiche del momento con il brano tormentone ‘Karaoke’ cantato con i Boomdabash - ha compiuto 34 anni e attraverso i social ha condiviso con i fan la gioia di sentirsi circondata da un affetto immenso.

Per lei i festeggiamenti sono stati in famiglia. Una famiglia molto numerosa, a giudicare dalla foto di gruppo che la mostra sorridente al centro dello scatto. “Non ho la ricetta della felicità ma oggi credo di aver provato ed assaporato cosa questa parola voglia significare! Nonna sarebbe stata contenta di vederci così uniti...!”, ha scritto Alessandra ricordando l’adorata nonna Maria scomparsa tre anni fa ma sempre al centro dei suoi pensieri. “Grazie per l’affetto che voi big mi avete dimostrato anche da lontano...grazie a tutti gli amici che hanno trovato un minuto del loro tempo da dedicare a me...grazie alla mia famiglia così colorata”, ha concluso Alessandra: “ Mi sento completa e al mio cuore non manca più niente Finalmente”.

Alessandra Amoroso festeggia papà Walter

L’estate è la stagione dei compleanni per la famiglia di Alessandra Amoroso: se a giugno la cantante ha festeggiato la sorella Marianna dedicandole un toccante messaggio e una foto che molto esalta la loro somiglianza, il 10 agosto è stata la volta di papà Walter, travolto da una valanga di auguri virtuali da parte dei follower della figlia amatissima da una ‘big family’ sempre più numerosa.