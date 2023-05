Alessadra Amoroso è innamorata: chi è il suo fidanzato, le prime foto insieme

Il cuore di Alessandra Amoroso è tornato a battere. La cantante salentina è stata paparazzata mentre faceva la spesa, e poi abbracciava appassionatamente, un uomo: Valerio Pastore, tecnico del suono. I due sono stati fotografati mentre compravano dei prodotti per la casa nel supermercato vicino all'abitazione di Alessandra. Dentro il negozio Amoroso è stata riconosciuta e non si è tirata indietro quando le è stato chiesto di scattare un selfie insieme, segno evidente che la relazione non dev'essere più celata.

Valerio è nato a Eboli, ma vive a Olévano sul Tusciano e proprio lì i due erano già stati riconosciuti in un altro supermercato. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata data dalla cantante, ma queste foto parlano chiaro: nella vita di Alessandra c'è un nuovo amore e con lui condivide momenti di tranquillità quotidiana. Sulla sua vita privata si sa pochissimo, l'ultima importante relazione l'ha avuta con Stefano Settepiani, produttore discografico che conobbe durante Amici e al quale è stata legata per cinque anni dal 2015 al 2020.

Che Alessandra fosse di nuovo fidanzata non era un mistero, già settimane fa si era parlato di Valerio. A lanciare lo scoop fu l''esperta di gossip Deianira Marzano che su Instagram fece il nome di Pastore.