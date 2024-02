Alessandra Amoroso innamorata, le parole sul fidanzato: "Con lui ho scoperto un nuovo modo di amare"

Da qualche mese Alessandra Amoroso sta vivendo un nuovo capitolo della sua vita sentimentale grazie a Valerio Pastore, tecnico del suono con cui è stata paparazzata qualche mese fa. Molto riservata sulla sua vita privata, la cantante che a Sanremo 2024 è arrivata al nono posto della classifica, ha parlato del compagno con grande autenticità nel videopodcast "Mano sul cuore" di Cosmopolitan."Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato. Spero possa continuare così" ha confidato Alessandra: "Per me è stata una grande scoperta. Ho scoperto un nuovo modo di amare e soprattutto di essere amata, non lo conoscevo".

Prima di Valerio Pastore, la cantante è stata fidanzata con Stefano Settepani, autore televisivo conosciuto nello studio di Amici e collaboratore di Maria De Filippi nei programmi Italia's Got Talent, Tu si que vales e C'è Posta per Te. Commentando la fine della loro relazione, durata dal 2015 al 2021, la cantante aveva detto di aver provato fino in fondo a salvare il rapporto: "Io e Stefano non stiamo più insieme da qualche mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due".