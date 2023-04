Alessandra Amoroso ha ritrovato l'amore, spunta il nome del nuovo fidanzato

Dopo le voci di flirt con il cantante Aiello, il gossip torna a riaccendersi su Alessandra Amoroso che, secondo le voci, avrebbe trovato di nuovo l'amore. Si tratta di una voce che ha iniziato a girare dopo che i fan della cantante salentina hanno notato alcuni indizi sospetti sul suo profilo Instagram come la pubblicazione di una frase che lascia intendere che la cantante sia felicemente innamorata, “Il momento giusto è all’improvviso", Inoltre ci sarebbero state anche alcune segnalazioni da parte di persone che avrebbero avvistato la coppia insieme e svelato, così, l'identità del fidanzato misterioso.

L'esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, ha parlato di diverse segnalazioni arrivate sul suo profilo Instagram da parte di persone che avrebbero avvistato la cantante ed ex volto di Amici insieme a un ragazzo di nome Valerio che sembra proprio sia tornato a far battere il cuore della salentina. Ma chi sarebbe questo Valerio e cosa sappiamo su di lui? Scopriamolo insieme.

Chi è Valerio, il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso

Il nuovo (presunto) fidanzato di Alessandra Amoroso si chiamerebbe Valerio e sarebbe un tecnico del suono di origini campane, più precisamente di Olévano sul Tusciano, una cittadina della provincia di Salerno dove la stessa Amoroso è stata avvistata in un supermercato insieme a lui dagli abitanti del posto che avrebbe salutato con molta gentilezza. Tra le informazioni che abbiamo a disposizione su questa persona c'è l'età, 28 anni, quindi classe 1994 e luogo di nascita, Eboli e dal suo profilo Instagram sembrerebbe che questo ragazzo abbia lavorato a molti concerti tra cui anche quello dei Litfiba.

Tra i vari indizi presenti sul suo profilo Instagram c'è anche un ringraziamento speciale fatto ad Alessandra Amoroso per aver ricordato, in un monologo con Matilde Gioli a Sanremo 2021, il lavoro degli artisti e tecnici del suono durante la pandemia.

Al momento, i due diretti interessati non hanno né confermato né smentito il gossip nei loro confronti. Non ci resta che attendere la conferma ufficiale di questa relazione che sembra proprio abbia fatto tornare a brillare gli occhi di Alessandra Amoros come non accadeva da un po'.