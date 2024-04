Alessandra Amoroso fa il boom di views in versione "make-up artist". Il raro video

Nove album, sette volte prima all'esordio in classifica FIMI album, nonché la seconda cantante lanciata da un talent italiano ad avere ottenuto più copie certificate dalla FIMI. Lei è Alessandra Amoroso, la cantante pugliese che conta 1,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Reduce dal successo al Festival di Sanremo 2024 con "Fino a qui", solo due giorni fa è stata ospite di Annalisa al Palalottomatica di Roma. Annalisa, infatti, si è esibita a Roma lo scorso 21 aprile. A un certo punto, a sorpresa, è arrivata l'Amoroso.

Le due cantanti condividono lo stesso percorso, ovvero quello ad Amici di Maria De Filippi. Nonostante gli esiti differenti (Amoroso lo ha vinto due volte: l'edizione 'classica' e poi quella 'big' mentre Annalisa si è classificata seconda), entrambe hanno riscosso un grande successo. Meritatamente, verrebbe da aggiungere, visto che entrambe hanno due voci meravigliose. Più limpida e cristallina quella di Annalisa, più particolare e graffiante quella di Alessandra. Ad ogni modo, la loro esibizione sul palco romano - hanno cantato "Comunque Andare" della cantante salentina - ha fatto il giro del web.

Il video

Quello che invece molti potrebbero non aver visto è il video del backstage e in particolare del momento "trucco". A pubblicato, su TikTok, è stata la stessa Alessandra, sorprendendo tutti e riscuotendo un successo modesto. Nel giro di 24 ore, infatti, ha superato le 775.000 visualizzazioni. "Momento truccamento concerto Annalisa", esordisce lei nel filmato prima di iniziare a struccarsi. Cremine, fondotinta, blush, ciglia, sopracciglia, contorno labbra, rossetto: Alessandra Amoroso sembra un'esperta make up artist.

Con la camera accessa, spiega ai fan ogni singolo passaggio che segue per truccarsi come desidera. "Alessandra truccoso", ha ironizzato qualcuno. "Mi sveglio ancora truccato", un altro commento che riprende uno dei suoi successi. In tanti sono complimentati con lei: "Sei dolcissima e bellissima". Insomma, su TikTok Alessandra Amoroso conquista sempre più i fan (e non solo). Appare del tutto evidente che, dopo essere sparita per alcuni mesi a seguito dei vergognosi attacchi ricevuti sul web, la cantante salentina ha scelto tutto un altro tipo di comunicazione. Più ironica, pungente, divertente e meno "strappalacrime". Una scelta che potrebbe anche non convincere ma che di certo sta premiando. Al momento, infatti, conta 395k follower su TikTok e oltre 5 milioni di 'mi piace'. 3.9 milioni, invece, i follower su Instagram (dove però il contenuto in questione non è stato pubblicato).